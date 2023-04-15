15 апреля 2023, 11:16
Волонтеры из Подольска передали маскировочные сети и плащи участникам СВО
Очередную партию гуманитарной помощи получили участники СВО от волонтеров Подольска. В составе груза 15 маскировочных сетей и 10 плащей.
С начала января волонтерский центр в Подольске выпустил уже более 400 маскировочных сетей. Очередная партия защиты отправилась в зону СВО 11 апреля.
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Центр гуманитарной помощи военнослужащим расположен в микрорайоне Красная Горка в Подольске. Ежедневно сети, которые защищают от авиаразведки, плетут около 10 человек.
В центре делают не только сети. Для нужд участников специальной военной операции здесь также изготавливают окопные свечи, нательные комплекты, маскировочные плащи, тактические носилки. Материал приносят жители, закупают местные предприятия и администрация городского округа. Депутат Подольска Сергей Кулев подчеркнул: все, о чем просят волонтеры, им предоставляется.
Волонтерский центр работает с 9:00 и до позднего вечера. Здесь ждут новых добровольцев.
Свыше 3,6 тысячи тонн гуманитарной помощи собрали на акции «Доброе дело» в Подмосковье за год. Ровно год назад школьники обратились к губернатору Андрею Воробьеву с просьбой поддержать проект.
Подольск
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