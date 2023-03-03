Подмосковье 03 марта 2023, 17:28 Волонтеры из Подольска отправили бойцам СВО 500 комплектов нижнего белья

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Волонтерский центр «Красная горка» из Подольска подвел итоги работы за полтора месяца. За это время они отправили сотни комплектов необходимых вещей бойцам СВО.

Представитель Совета депутатов Сергей Кулев рассказал, что центр начал работу в середине января. Волонтеры изготовили 4100 повязок, 2500 окопных свечей, 500 комплектов нижнего белья и 140 сетей.

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Один из добровольцев рассказал, что очередную партию гуманитарного груза отправили бойцам 22 февраля. Вместе с полезными вещами им передали 500 блинов.

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В волонтерский центр ходит около 30 человек. Некоторые из них работают целыми днями. Принять участие в помощи бойцам могут все желающие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей бойцов СВО. Он отметил, что они продолжат получать необходимую помощь.

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