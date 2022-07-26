Волонтеры из Подмосковья помогут мариупольцам восстанавливать город

Активисты «Молодой гвардии» из Подмосковья отправились в Мариуполь, чтобы помочь восстанавливать город. Они окажут поддержку в разборах завалов на улицах и во дворах, приведут в порядок часть разрушенной инфраструктуры.

Источник фото: РИА «Новости»

От «Молодой гвардии» в Мариуполь отправились Денис Барабанов и Александр Соковнин из Лобни. Поездка продлится около двух недель.

Волонтеры прошли специальную подготовку, сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Денис и Александр — опытные волонтеры, которые прошли необходимую подготовку. Уверен, что с поставленными задачами добровольцы справятся», — рассказал он.

Областное отделение МГЕР уже не раз подготавливало собственных волонтеров для того, чтобы отправить их в ДНР и ЛНР для помощи жителям.

С конца февраля молодогвардейцы продолжают работать в пунктах сбора гуманитарной помощи. Их сформировали в каждом городском округе Подмосковья.

Кроме того, они трудятся в общеобластных образовательных распределительных центрах. Такая работа ведется под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.