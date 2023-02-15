Подмосковье 15 февраля 2023, 11:05 Волонтеры из Подмосковья помогли матери добровольца СВО доставить гуманитарную помощь в пункт сбора

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Волонтеры «Молодой Гвардии» Подмосковья помогли матери добровольца доставить гуманитарную помощь для бойцов СВО в пункт сбора. Для военнослужащих она связала теплые носки.

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Марина Вишнякова занимается вязанием. Один из покупателей поинтересовался, сколько будут стоить теплые носки, — их он хотел отправить на фронт. Растрогавшись, женщина отдала их бесплатно и начала заниматься волонтерством, создав сообщество «Мать солдата». К этому она подошла с особой заботой, ведь в прошлом году в зону СВО отправился ее сын. И даже когда он вернулся домой, женщина продолжила помогать мобилизованным.

Дома у Марины образовался целый склад — к ней везут полезные вещи из соседних населенных пунктов. Доставить их в пункт сбора ей помогли волонтеры. В ближайшее время гуманитарную помощь отправят на фронт к получателям.

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