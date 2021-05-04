Волонтеры из Павловского Посада поздравили с Днем Победы более 600 ветеранов и детей войны

В Павловском Посаде прошла волонтерская акция «Помнить каждого». Подарки в честь Дня Победы добровольцы отвезли ветеранам, детям войны и труженикам тыла. Всего активисты успели посетить 647 адресов.

Источник фото: телеканал «360»

В акции приняли участие волонтеры Павловского Посада. Перед выполнением своей работы все ребята прошли инструктаж. Всего в штабе укомплектовали почти 800 подарков.

Ветеранам и детям войны волонтеры дарят пледы и не только. Команды забирают подарки из штаба и едут по точкам. Координация довольно проста.

«У нас штаб, все приезжают сюда, получают путевые листы и подарки и разъезжаются по адресам», — уточнила Линара Самединова, депутат Мособлдумы.

Линара Самединова — главный куратор спецоперации. Она заряжает всех волонтеров своей энергией и поддерживает в штабе правильную атмосферу.

«Идея проста, у нас уже второй год в связи с ограничениями коронавирусными не проходят большие торжества в 9 мая. И, конечно, мы их ждем, как участники войны, труженики тыла, в общем, все наши настоящие герои», — отметила Самединова.

Источник фото: телеканал «360»

Всего одна бригада за день должна объехать более 80 адресов. Но ребят такие цифры не пугают, им в радость поздравлять тех, кто подарил им возможность жить в свободной стране.

Адресатов обзванивают заранее, чтобы наверняка застать дома. Все они готовятся к приезду гостей с утра.

Всего в Павловском Посаде и Электрогорске 647 адресов, на каждого волонтера приходится примерно по десять ветеранов. Одной из тех, кому волонтеры привезли подарок, стала Жанна Алышева. Она ребенком пережила блокаду Ленинграда.

«Нам очень приятно, до мурашек. Потому что мне говорят, что я не воевал и для врагов не создавал преграды, а просто выжил в том году блокады. Я ребенком была, конечно, ничего не помню», — рассказала женщина.

У Жанны Сергеевны сохранилось только одно воспоминание — как она проснулась, а мама плакала от счастья, потому что война закончилась.

Источник фото: телеканал «360»

По пути к следующим ветеранам Линара Самединова рассказала о том, что тяжелее всего переносить волонтеру — это списки, которые могут стать короче в любую минуту.

«Мы получаем первичные списки на обзвон от социальной защиты. Вот, вчера мы взяли. Ребята звонили, заряженные, вот мы завтра приедем, а родственники отвечают: „Простите, вчера умерла“», — сказала депутат.

Еще одним адресатом стал труженик тыла 1931 года рождения Анатолий Ворсаков. Он встретил гостей в орденах и медалях. Живет мужчина один, он до сих пор ухаживает за огородом на даче.

С каждым ветераном добровольцы обязательно общаются и спрашивают о здоровье. Опытные волонтеры говорят, что суть таких акций не в подарках, а во внимании.