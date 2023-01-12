Подмосковье 12 января 2023, 11:33 Волонтеры из Орехово-Зуева рассказали о помощи семьям военнослужащих

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Волонтеры из Орехово-Зуева посетили семьи военнослужащих во время новогодних праздников. Долгое время они помогают родственникам солдат в решении бытовых вопросов. Большое внимание добровольцы уделяют детям.

Глеб Дроздов и Андрей Метилин рассказали о свое волонтерской работе. Ребята с удовольствием помогают семьям военных и были рады поздравить их с новогодними праздниками.

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«Все первые дни Нового года ребята ездили по адресам и поздравляли родных мобилизованных с праздниками. Дети и взрослые радовались такому вниманию, а волонтеры получили от этого самые теплые эмоции», — поделились они.

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Сын 80-летней жительницы Орехово-Зуева отправился в зону СВО, и женщина осталась одна. За помощью она обратилась к волонтерам — ее они навещают каждую неделю.

«В один прекрасный день, я случайно узнал, что очень похож на ее сына. Мы тепло общаемся и делаем все, чтобы мама бойца не падала духом», — поделился Глеб Дроздов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о помощи раненым бойцам СВО с реабилитацией и протезами. Для этого в регионе создали специальный Центр экзопротезирования пациентов с ампутационными культями.

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