Подмосковье 28 июля 2023, 15:39 Волонтеры из Орехово-Зуева передали участникам СВО 15 маскировочных сетей Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Представители центра «Волонтеры Подмосковья» из Орехово-Зуева передали 15 маскировочных сетей, камуфляжные костюмы и медикаменты военнослужащим, которые дислоцируются на Луганском направлении. Гуманитарный груз отправили в рамках акции «Доброе дело», сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Активистов в регионе уже более 37 тысяч, и все по максимуму стараются быть включены в работу по поддержке бойцов СВО и их семей: кто-то собирает и отвозит помощь в зону СВО, кто-то плетет маскировочные сети и делает нашлемники, изготавливает окопные свечи, шьет носилки — поддержка бойцов и их близких сейчас первоочередная задача для наших ребят», — отметила Швелидзе.

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По словам координатора центра в Орехово-Зуеве Екатерина Галушкина, пункт плетения сетей открыли в марте 2023 года. С этого времени активисты сделали 221 сеть. Также 80 волонтеров научились шить маскировочные костюмы, дождевики, балаклавы и нательное белье.

Военные поблагодарили добровольцев за работу и отметили, что сети, которые они шьют, намного лучше заводских.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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