Подмосковье 11 января 2023, 10:38 Волонтеры из Орехово-Зуева отвезли гуманитарную помощь в зону СВО

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Волонтеры «Молодой гвардии» доставили в Мелитополь гуманитарную помощь для мобилизованных и местных жителей. Вячеслав Чертыков поделился подробностями поездки.

Необходимые вещи и продукты собрали в Орехово-Зуеве. Всего гумпомощь сопровождали 10 ребят, чья смена длилась две недели. В Мелитополе волонтеры встретились и пообщались с бойцами СВО.

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«В первый день все было вроде бы спокойно. Нам даже дали отдохнуть. Но в день приезда у меня была встреча с минным полем. На следующий день нас разбудил страшный „будильник“ — арт-обстрел в 5 утра. Мы жили в бывшем торговом центре на третьем этаже. Я услышал команду главного: „Вы чего здесь спите, все — вниз!“. Схватил самые необходимые вещи, документы и побежал на минус первый этаж. Адреналин бил ключом. Но мы успели в укрытие», — сказал Вячеслав Чертыков.

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Он также подчеркнул, что самое тяжелое в работе оказалось контролировать свое эмоциональное состояние при раздаче вещей и продуктов.

«К нам приходили не только инвалиды и беременные женщины, но и пенсионеры, которым также была необходима эта помощь», — отметил волонтер.

Ранее добровольцы из Подмосковья, совершившие подвиги в рамках СВО, получили государственные награды. Их поздравил губернатор региона Андрей Воробьев.

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