Подмосковье 19 января 2023, 08:33 Волонтеры из Одинцова занялись изготовлением блиндажных свечей для солдат СВО

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Волонтеры из Одинцова присоединились к акции «Тепло для героя». Теперь участники клуба «Активное долголетие» и общественной организации «Серебряные волонтеры» изготавливают блиндажные свечи для солдат СВО.

Блиндажные свечи делают из парафина, картона и консервных банок. С помощью такой свечи можно согреть руки, приготовить еду и вскипятить воду.

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Также волонтеры вяжут носки, рукавицы, шапки и балаклавы. В каждую посылку вкладывают письма, рисунки от школьников, иконки и шоколадки. Таким образом пенсионеры напоминают ребятам на передовой, что у них есть надежный тыл и поддержка.

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Машины с гуманитарной помощью отправляются из Одинцова несколько раз в неделю. Посылки вручают лично в руки, а в ответ получают фото и видео со словами благодарности от солдат.

«У нас есть ряд групп в Московской области. Совместно с ними мы загружаем машины и, естественно, получив пропуска, отвозим это все на передовую», — рассказал руководитель местной общественной организации «Волонтерское объединение» Александр Якушевич.

Акция «Тепло для героя» проходит по всей стране. Чтобы помочь, достаточно принести на волонтерский пункт пряжу, банки для свечей, картон, парафин и другие материалы. Все желающие могут присоединиться к работе волонтеров.

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