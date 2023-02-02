Подмосковье 02 февраля 2023, 11:46 Волонтеры из Одинцова собрали более 17 тонн гумпомощи для бойцов СВО с начала года

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Одинцовские волонтеры с начала года собрали более 17 тонн гуманитарного груза. Активисты загрузили в фуру для отправки в зону СВО коробки со канцтоварами, спальниками, теплой одеждой, медикаментами и всем необходимым.

Местные жители также регулярно приносят гумпомощь для жителей Донбасса и бойцов СВО.

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«В фуре посылочки ребятам, которые находятся сейчас в Херсоне, в Запорожье, в Донецке и в Мариуполе. Продукты питания, вещи, маскировочные сети. В этот раз мы и шины на колеса везем ребятам», — рассказала руководитель пункта гуманитарной помощи в Одинцове Екатерина Скорикова.

Если вы тоже хотите помочь, приносите гуманитарную помощь в приемный пункт. Он работает ежедневно в Доме офицеров по адресу улица Маршала Жукова, дом № 26. Полный список необходимых вещей можно найти на сайте «Волонтеры Подмосковья».

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