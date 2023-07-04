Подмосковье 04 июля 2023, 08:54 Волонтеры из Одинцова отправили еще 30 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса

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Волонтеры из Одинцова отправили очередную партию гуманитарного груза в Донбасс. В этот раз они собрали более 30 тонн помощи.

Фура с грузом уже отправилась в ЛНР и ДНР. В посылках все необходимое — одежда, продукты и медикаменты. Всего за время работы пункта сбора гуманитарной помощи в Доме офицеров волонтеры собрали и отправили уже более 400 тонн груза.

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Внести свой вклад и сделать доброе дело может каждый. Приемный пункт гуманитарной помощи работает ежедневно по адресу: улица Маршала Жукова, дом № 26. Полный список необходимых вещей можно найти на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал общение с жителями залогом успеха в развитии региона.

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