Подмосковье 21 декабря 2023, 14:08 Волонтеры из Мытищ собрали подарки интернату для слепых и слабовидящих детей в ЛНР Unsplash

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Новую партию гуманитарной помощи отправили из Мытищ в зону специальной военной операции. В этот раз волонтеры собрали подарки воспитанникам интерната для слепых и слабовидящих детей в городе Рубежное.

Организатором акции стал благотворительный фонд «Сердца к сердцу» вместе с волонтерским движением «Золотые руки ангела» и школой № 16. Волонтеры передали в интернат иллюстрированные книги с аудиоплеером для воспроизведения текста. Также собрали 120 сладких подарков для воспитанников и сотрудников учреждения.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Гуманитарный груз собрали и для госпиталя в Луганской Народной Республике. В посылки вложили детские рисунки и письма с добрыми пожеланиями.

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