Подмосковье 20 декабря 2023, 12:13 Волонтеры из Мытищ собрали новогодние подарки для бойцов СВО пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Волонтеры из Мытищ к Новому году собрали очередную партию гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции. Вместе с зимними вещами и продуктами питания на передовую отправили подарки.

Благотворительная акция «Подарок солдату» завершилась в Мытищах. Жители передали на фронт сладости, а участницы клуба «Активное долголетие» связали для бойцов теплые носки.

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«Мы подводим итоги года и сейчас собираем все подарки и письма, которые подготовили дети для бойцов, а также вещи и еду. Новая партия гуманитарной помощи отправится в Херсонскую, Донецкую и Запорожскую области. Большое спасибо нашим жителям за оказанную помощь в сборе всех необходимых вещей», — сказал атаман Мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

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