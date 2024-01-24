Подмосковье 24 января 2024, 15:21 Волонтеры из Мытищ передали «Ниву» бойцам СВО пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Очередную партию гуманитарного груза собрали для бойцов специальной военной операции в Мытищах. Вместе с генераторами и продуктами питания на передовую отправили автомобиль «Нива».

Для бойцов передали канистры для питьевой воды, продукты, медикаменты, приборы ночного видения, инструменты и гвозди.

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Волонтеры на машине «Соболь» также привезут генератор и стабилизаторы напряжения для школы № 1 в поселке Сивашское. Туда же отправят сладкие подарки для детей, продукты питания, канцтовары и принтеры. После доставки этого груза «Соболь» оставят в Новой Каховке у бойцов из Мытищ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников специальной военной операции в регионе.

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