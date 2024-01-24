24 января 2024, 15:21
Волонтеры из Мытищ передали «Ниву» бойцам СВО
Очередную партию гуманитарного груза собрали для бойцов специальной военной операции в Мытищах. Вместе с генераторами и продуктами питания на передовую отправили автомобиль «Нива».
Для бойцов передали канистры для питьевой воды, продукты, медикаменты, приборы ночного видения, инструменты и гвозди.
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Волонтеры на машине «Соболь» также привезут генератор и стабилизаторы напряжения для школы № 1 в поселке Сивашское. Туда же отправят сладкие подарки для детей, продукты питания, канцтовары и принтеры. После доставки этого груза «Соболь» оставят в Новой Каховке у бойцов из Мытищ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников специальной военной операции в регионе.
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Мытищи
Волонтеры
Специальная военная операция РФ на Украине
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