Подмосковье 12 марта 2024, 18:00 Волонтеры из Мытищ передали ходунки и костыли для раненых бойцов СВО Пресс-служба администрации городского округа

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Местная религиозная организация мусульман «Просвещение» передала в штаб «Единой России» оборудование для реабилитации раненых бойцов. Более 40 коробок с ходунками и костылями собрали для тех, кто проходит лечение в госпиталях.

Пресс-служба администрации городского округа

Имам местной религиозной организации мусульман «Просвещение» Магомед Шахманов передал для раненых военнослужащих ходунки и костыли. Их доставят в госпиталь вместе с гуманитарной помощью от партии «Единая Россия».

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Депутатов городского округа Мытищи Юрий Гончарук отметил, что помощь оказывается всеми слоями населения, независимо от вероисповедания. Это подчеркивает единство нации в стремлении поддержать своих защитников. Гуманитарная помощь будет доставлена в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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