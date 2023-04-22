Подмосковье 22 апреля 2023, 14:39 Волонтеры из Мытищ отправили детям Луганска более 30 игровых наборов

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Волонтеры из Мытищ собрали и передали детям из Луганска наборы игрушек. В ряды молодогвардейцев вошла и 17-летняя Карина Брагина, которая год назад приехала в Подмосковье из Мариуполя.

«С моей стороны — это очень важно. Потому что те люди, которые остались там. Я не могу им помочь. А таким образом я могу им передать гуманитарную помощь», — рассказала активистка «Молодой гвардии Карина Брагина.

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Волонтеры три месяца без выходных собирали мягкие кубики, пазлы, детское домино.

«И пальчиковые игры для детей-дошкольников. И шнуровка для совсем маленьких ребят. Это наборы деревянных конструкторов, которые можно разукрашивать», — рассказала о ценном грузе личный помощник председателя по экологии Мытищ Анна Кудрина.

Такие наборы отправляют не только в зону СВО. По программе «Мы дети МО.РФ» игрушки передают в семейные центры, школы и больницы Подмосковья.

«Сегодня мы передаем в Луганскую область. Это 22 школы для детей с ОВЗ. Это интернаты, детские дома. Всего более 30 наборов. Плюс дополнительно мы передаем четыре крупных набора одноименной продукции, которые по месту общественная палата Луганска распределит в образовательные учреждения», — сообщил член Общественной палаты Подмосковья Илья Ермаков.

Помимо развивающих игрушек, детям отправили печенье, конфеты, шоколад. В сборе и отправке помощи участвовали общественники, юнармейцы, и «Молодая гвардия».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.

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