Подмосковье 14 января 2023, 18:09 Волонтеры из Можайска отправили в зону СВО 5 машин гуманитарной помощи

Читать 360tv в

Волонтеры из Можайска отправили участникам спецоперации пять машин с гуманитарной помощью. Они уехали в Сватовский район, Запорожскую и Херсонскую области.

В зону СВО попадут продукты, теплые вещи, средства личной гигиены, лекарства, тепловые пушки, печи-буржуйки, спальные мешки и инструменты.

Реклама

«Последние посылки отправляли ребятам 30 декабря, чтобы Новый год они встретили в хорошем настроении и с улыбками. Сегодня, в канун Старого Нового года, опять собираем помощь», — заявила руководитель волонтерского движения Юлия Павлова.

Реклама

Вместе с гуманитарной помощью бойцы получат окопные свечи, которые сделали дети Можайского культурно-досугового центра. В теплые носки они вложили записки с пожеланиями и конфеты.

Пункт сбора гуманитарной помощи работает в центре каждый день с девяти утра до восьми вечера.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».