Подмосковье 10 января 2023, 10:28 Волонтеры из Лосино-Петровского изготовили маскировочные сети для родственников в зоне СВО

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Волонтеры движения «От народа — воинам» сплели более 120 квадратных метров маскировочных сетей для родственников, находящихся в зоне СВО, за неделю. Сейчас на фронте — сыновья и племянники женщин из Лосино-Петровского.

Сын и внук брата Ольги Меркуловой сейчас находится на передовой. Недавно женщина начала заниматься волонтерством, чтобы помочь солдатам.

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«Я пришла первый раз. Пришла помочь нашим солдатам. Мы хотим, чтобы они выжили, а для этого надо хоть что-то сделать. Пусть маскировка, но это хоть какой-то шанс для их защиты», — объяснила она.

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Галина Кузнецова также помогает плести маскировочные сети. У нее на фронт ушли три племянника. Женщина готова приложить все силы, чтобы приблизить победу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал помощь и поддержку семьям военных. Он напомнил, что для этого в регионе работают специальные центры.