Подмосковье 18 ноября 2022, 11:07 Волонтеры из Лосино-Петровского доставили гуманитарную помощь в Мариуполь

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В Лосино-Петровском благодаря поддержке администрации, волонтерских сообществ, предпринимателей и общественных организаций удалось собрать порядка двух тонн гуманитарного груза. Волонтеры уже доставили его в Мариуполь.

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Волонтеры привезли игрушки, теплую одежду и обувь, канцелярские товары, книги и детское питание. За полтора часа удалось раздать все.

«Это имело огромный эмоциональный и важный отклик у жителей. Они говорят, нам сейчас уже холодно, а одевать детей не во что. И буквально на месте мы одевали детей в теплые вещи», — рассказала начальник отдела социальной политики, культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский Екатерина Белая.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. В следующий рейс добровольцы привезут памперсы, детское питание, средства личной гигиены и, конечно же, снова теплую одежду. Об этом попросили сами местные жители.

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