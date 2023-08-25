Подмосковье 25 августа 2023, 08:22 Волонтеры из Лобни приняли участие в трехдневном экомарафоне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Десять волонтеров из Лобни приняли участие в «Экокемпинге». Трехдневный экомарафон прошел в рамках фестиваля «С любовью к планете». Лобненская делегация стала самой большой среди остальных городов-участников.

Программа включала командные конкурсы, «мусорную рыбалку» и выступление спикеров. На вопросы ребят ответили первый заместитель министра экологии и природопользования Павел Бида, председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин, руководитель проекта «Подмосковье — это мы» Линара Самединова и другие гости.

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«С каждым годом фестиваль меняется, я уже третий год принимаю в нем участие. И всем ребятам очень понравилось, многие отметили возросший уровень качества еды. В первый день мы приехали только к вечерней программе, потому что долго добираться, но, несмотря на это, благодаря командной работе смогли уже победить в конкурсе», — рассказал руководитель лобненского отделения «Молодой гвардии Единой России» Денис Барабанов.

Организатором слета молодых экоактивистов стала руководитель Московского областного регионального отделения «Молодая гвардия» Диана Алумянц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками конкурса «Лидеры России». Он предложил им найти новые возможности применения искусственного интеллекта.

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