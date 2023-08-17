Подмосковье 17 августа 2023, 11:39 Волонтеры из Лобни приняли участие в историческом квесте пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Исторический квест-зарница прошел в Центральном парке культуры и отдыха Лобни. Участие в нем приняли волонтеры и школьники округа.

Команды-участницы квеста «Лобненский рубеж» выполняли задания на смекалку, отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны и разгадывали шифры. В конце каждый смог из деталей построить линию обороны Лобненского рубежа.

Победительницей зарницы стала команда «Кадетов дальней авиации» из школы № 3 имени Героя Советского Союза Борисова.

Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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