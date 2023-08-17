17 августа 2023, 11:39
Волонтеры из Лобни приняли участие в историческом квесте
Исторический квест-зарница прошел в Центральном парке культуры и отдыха Лобни. Участие в нем приняли волонтеры и школьники округа.
Команды-участницы квеста «Лобненский рубеж» выполняли задания на смекалку, отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны и разгадывали шифры. В конце каждый смог из деталей построить линию обороны Лобненского рубежа.
Победительницей зарницы стала команда «Кадетов дальней авиации» из школы № 3 имени Героя Советского Союза Борисова.
Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
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Лобня
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