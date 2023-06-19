Подмосковье 19 июня 2023, 15:49 Волонтеры из Лобни передали бойцам СВО гуманитарную помощь и 3 знамени с ликами святых

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Добровольческий центр помощи фронту «Обелиск» собрал и отправил из Лобни очередную партию гуманитарного груза в зону СВО. Вместе с необходимыми вещами участникам спецоперации передали три освященных знамени с ликами святых.

Вместе с бойцами, приехавшими в Лобню на время отпуска, в зону СВО передали рации, 25 маскировочных сетей, 170 комплектов сухого душа, 69 окопных свечей, 35 эвакуационных носилок, 40 эвакуационных строп, 80 пятиточечников, медицинские изделия для госпиталя и многое другое.

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Добровольческий центр помощи фронту «Обелиск» начал работу в марте 2022 года. Сегодня там трудятся более 200 волонтеров. Он находится по адресу: Лобня, улица Ленина, дом № 23, корпус 10. Контактный телефон: 8 (495) 509-05-50.

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