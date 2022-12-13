Подмосковье 13 декабря 2022, 11:50 Волонтеры из Лобни отправили почти 2,5 тонны гуманитарной помощи жителям Донбасса

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Шесть печек-буржуек, бензиновые генераторы и другое необходимое оборудование собрали волонтеры Лобни для отправки в Донбасс. Гуманитарный груз весом почти 2,5 тонны находится на пути к мобилизованным бойцам.

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«К нам обратились супруги и мамы мобилизованных ребят. К сбору помощи подключились все: и мы, и администрация города, и простые жители, которые постоянно приносят в центр необходимые вещи», — рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Грибов.

Фото: Екатерина Дятловская.

Одна из тех, кто помогает собирать коробки, — жительница Лобни Анастасия. Ее мужа мобилизовали осенью и теперь она радеет за сбор гуманитарной помощи.

«Мама мужа тоже там, в Донбассе. Она находится в волонтерском лагере и весь груз мы будем передавать через нее. Сейчас ребятам нужны многие вещи, впереди долгая зима», — говорит девушка.

Фото: Екатерина Дятловская.

Волонтеры делают акцент на время года. В партии гуманитарки — шесть печек-буржуек и столько же генераторов. Помимо этого, к бойцам отправились медикаменты, теплые вещи, консервы, эвакуационные стропы, шоколад и письма от лобненских школьников с новогодними поздравлениями. Помощь будет оказана военным подразделениям и конкретно тем бойцам, которых мобилизовали из Лобни.

Сбор гуманитарной помощи продолжается.