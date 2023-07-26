Подмосковье 26 июля 2023, 11:51 Волонтеры из Лобни отправили партию маскировочных костюмов в зону СВО пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Волонтеры из Лобни отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. В посылках — маскировочные костюмы, производство которых освоили совсем недавно.

Партию груза отправил добровольческий центр «Обелиск». Там все необходимое для бойцов: маскировочные нашлемники и сети разных размеров, пятиточечники, эвакуационные стропы и носилки, подсумки, окопные свечи, саперные кошки, балаклавы и многое другое. Большинство из этих вещей волонтеры делают сами.

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«Гуманитарная помощь, слова поддержки и весточки из дома — бесценная опора для военных. Благодарю жителей Лобни за активную поддержку земляков, принимающих участие в специальной военной операции», — поделился руководитель фонда «Обелиск» Андрей Тишков.

Он добавил, что волонтеры освоили производство новой продукции — маскировочных костюмов. Для их изготовления нужна мужская сила — плотную ткань приходится нарезать ножом. Первую партию уже отправили бойцам.

Центр «Обелиск» работает в Лобне по адресу: улица Ленина, дом № 23 корпус 10. Присоединиться и тсать волонтером может каждый. Телефон для справок: 8 (495) 509-05-50.

Военный комиссариат городских округов Химки, Лобня и Долгопрудный приглашает на контрактную службу мужчин от 18 до 60 лет. Подробности можно узнать на платформе, по электронной почте info@kontraktmo.ru и по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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