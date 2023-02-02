Подмосковье 02 февраля 2023, 14:24 Волонтеры из Лобни отправили 1,5 тонны гуманитарной помощи бойцам СВО

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Волонтеры из Лобни собрали и отправили в зону СВО около полутора тонн гуманитарного груза. В посылках, которые собрали жители, — продукты питания, аптечки, средства личной гигиены, экипировка и многое другое.

Жители Лобни объединяются, чтобы помочь бойцам на передовой. Благотворительный фонд «Обелиск» совместно с общественным движением «Покров» при храме Сергия Радонежского на Ходынском поле организовал в округе пункты помощи фронту. Там изготавливают маскировочные сети, эвакуационные стропы, блиндажные свечи и тактические носилки. Волонтеры работают без выходных.

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«Мы продолжаем работу в этом важном направлении: держим связь с родными мобилизованных, оказываем им и военнослужащим всестороннюю помощь», — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Горожане могут принести в пункты помощи фронту не только гуманитарную помощь, но и пустые жестяные банки, коробки или картон, парафин, воск и синтетическую легкую ткань. Подробную информацию можно получить в чате «Помощь фронту Лобня».

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