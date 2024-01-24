Подмосковье 24 января 2024, 11:41 Волонтеры из Лобни доставят тактические аптечки для бойцов СВО Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев передал волонтерам коробку спецсредств для бойцов специальной военной операции. Вскоре тактические аптечки доставят на передовую.

Мама одного из бойцов Анна Вячеславовна рассказала Вадиму Лебедеву о потребности на передовой в специальных тактических аптечках. При ранении они помогают дождаться медиков в полевых условиях, а также оказать первую помощь самостоятельно. Волонтеры уже получили партию таких аптечек и сейчас готовят их к отправке в зону специальной военной операции.

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«Несмотря на то, что наши бойцы полностью экипированы Министерством обороны, таких расходников много не бывает. И, конечно, особенно приятно получить такой подарок именно из дома, от земляков», — написал в Telegram-канале Вадим Лебедев.

Напомним, в Лобне работает Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он находится по адресу: улица Мирная, 13к2.

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