20 ноября 2022, 11:29
Волонтеры из Подмосковья отвезли в Балашиху около 200 килограммов гумпомощи мобилизованным
Волонтеры из Ленинского городского округа Московской области на прошлой неделе лично отвезли в Балашиху около 200 килограммов гумпомощи. Ее собрали вместе с окружной Общественной палатой и партией «Единая Россия». А с начала спецоперации местные добровольцы собрали свыше 35 тонн гуманитарного груза.
Волонтерский корпус в Ленинском округе появился возник в разгар пандемии. В начале 2022 года на базе его актива создали движение «Видный волонтер». Участники организуют адресную помощь, собирают гумпомощь жителям Донбасса и помогают беженцам присоединенных территорий, мобилизованным, другим добровольцам и их семьям.«Мы помогаем нашему городскому округу, администрации, просто людям, которые нуждаются в нас, во всяких мероприятиях, в организациях. Также это сбор гумпомощи — мы приходим когда нас просят помогаем там с упаковками, подсчитать что-то или разложить», — пояснила волонтер Анна Разумова.
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Пунктов сбора уже больше 10, один из них расположен в кинотеатре «Искра» в Видном. Волонтеры собирают продукты, медикаменты, теплую одежду для бойцов на передовой.
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«На данный момент мы отвозим всю собранную помощь в Балашиху. Буквально на прошлой неделе на своей машине лично отвезли около 200 килограммов гумпомощи», — поделился руководитель движения «Видный волонтер» Сергей Тен.
В отряде добровольцев трудятся 120 человек, большинство из них — молодежь.
Волонтеры
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