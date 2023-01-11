Подмосковье 11 января 2023, 16:26 Волонтеры из Королева отправили более 100 носилок в зону СВО Фото: Анастасия Сивякова

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Волонтеры общественной организации «Золотые руки Ангела» начали изготавливать для бойцов СВО маскировочные сети, тактические носилки и блиндажные свечи, которые способны гореть до 8 часов.

Добровольцы работают с ноября и за это время произвели уже больше 120 носилок. Ежедневно волонтеры изготавливают оборудование на профессиональных швейных машинках. Работа четко распределена между участниками организации. Отмечается, что на данный момент нехватки рабочих рук нет. Сегодня добровольцы собрали более 100 тактических носилок и отправили их в зону СВО вместе с термопокрывалами.

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«У нас организована запись, каждый волонтер приходит к своему времени, поэтому машинки без дела не стоят. Все зависит еще и от запроса на носилки. Иногда на работу выходят до 20 человек», — сказала координатор движения в Королеве Людмила Самбур.

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Волонтеры работают в помещении при Богородицерождественском храме. Общественная организация «Золотые руки Ангела» была создана в марте 2022 года и объединила волонтеров из 96 городов.

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