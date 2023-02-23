Подмосковье 23 февраля 2023, 21:36 Волонтеры из Каширы начали сбор кормов для кошек и собак в приютах

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Благотворительная акция по сбору кормов для кошек и собак стартовала в Кашире. Ее организовали активисты «Молодой гвардии».

Акция продлится до 5 марта. Ценный груз передадут в приют для бездомных животных «Песель и Ко».

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«Это очень хорошая инициатива, мы со своей стороны ее поддержали, тоже приняли участие, закупили корма. Я призываю всех, у кого есть желание, возможность и средства присоединиться к акции и поддержать нашу активную молодежь», — рассказал депутат Совета депутатов Каширы Игорь Кручинин.

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Руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Дмитрий Ишков заявил, что такие сборы в округе проводятся не впервые.

«У нас на территории округа есть приюты для бездомных кошек и собак. Этим животным очень нужна помощь. Владельцы таких приютов тратят много средств на пищу для животных, медикаменты, содержание», — пояснил Дмитрий Ишков.

Пункт сбора расположили в приемной партии «Единая Россия» в здании администрации Каширы. Корм можно будет принести ежедневно с 9:00 до 16:30.

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