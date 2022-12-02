Подмосковье 02 декабря 2022, 11:52 Волонтеры из Каширы начали пошив одежды для военных в зоне СВО

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Елена Батанова из Каширы ежедневно занимается пошивом одежды и нижнего белья для российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Опытная портниха и многодетная мама смогла организовать работу волонтеров в своей небольшой пошивочной мастерской.

Участницы этого волонтерского проекта — непрофессиональные швеи, среди которых также есть многодетные мамы. Швейное производство развернули в обычной городской хрущевке на улице Металлургов, здесь же делают выкройки и занимаются раскроем ткани. В дело идут даже самые небольшие обрезы.

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«Все свои запасы мы исчерпали, все свои ткани мы перешили, нам нужно было из чего-то шить. Мы, естественно, просили помочь финансово, чтобы закупить ткань по оптовым ценам. Спасибо огромное людям — отозвалось очень много. <…> У нас сейчас в чате 50 человек, хороший костяк. Кто-то вообще никогда не шил, но они приходят, учатся, выделяют время. <…> Кто-то берет домой, у кого есть свое оборудование», — рассказала владелица пошивочной мастерской Елена Батанова.

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Флиски, балаклавы, снуды, аптечки, подсумки, футболки и нижнее белье — выпуск всех этих позиций буквально поставлен на поток. Вещи доставляют на передовую через проверенные коридоры вместе с гуманитарной помощью из Каширы.

«Начали общаться, нашли выходы, как направлять гуманитарку непосредственно нашим ребятам не через посредников или волонтеров. Раз в месяц у нас обычно посылка идет: одна — на Крым, одна — на Белгород. Не так давно отправляли в Белоруссию, там тоже сейчас наши ребята. <…> Собираем продукты, то, что девочки отшивают. Я сама также шью, только дома», — рассказала координатор гуманитарной помощи Татьяна Савина.

Помимо одежды, продуктов и медикаментов, обязательная составляющая посылок из Каширы — рисунки детей из местных школ.

Движение поддержки российских военнослужащих набирает обороты. Но чтобы делать больше, каширским швеям требуется помощь. Связаться с Еленой и Татьяной можно через социальные сети.

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