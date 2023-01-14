Подмосковье 14 января 2023, 16:35 Волонтеры из Ивантеевки сшили 2 тысячи балаклав для участников СВО

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Работники швейной мастерской «Мир текстиля и штор» в Ивантеевке сшили для участников СВО две тысячи балаклав. Их уже отправили в зону боевых действий. Также мастерицы трудятся над шапками, распознавательными повязками, нательным бельем, снудами, термобельем, шерстяными носками и перчатками.

Работа началась в октябре прошлого года. Владелица швейной мастерской Татьяна Козмирчук и волонтер Виктория Новикова сразу же организовали сбор средств для закупки материала. С того времени им удалось собрать более 200 тысяч рублей.

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За вязку носков и перчаток, а также сбор пряжи отвечает Игорь Згировский. Все активисты называют себя добровольцами Ивантеевки.

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После запросов с фронта волонтеры начали заливать окопные свечи. Для работы уже закупили воск и собрали жестяные банки. Также в мастерской собирают лекарства, продукты и одеяла, которые вместе с балаклавами и другими изделиями мастерской отправят в зону боевых действий.

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