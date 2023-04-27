Подмосковье 27 апреля 2023, 15:55 Волонтеры из Истры отправили гуманитарную помощь детскому дому в Горловке

Читать 360tv в

Волонтеры из Истры отправили в Горловку газель с гуманитарной помощью для детского дома. В посылках — техника, одежда и другие необходимые вещи, а также подарки для ребят.

Сбор гумпомощи для сирот организовал фонд «Страна победителей». Волонтеры не только собирают и упаковывают посылки, но и сами отвозят их в Донецкую Народную Республику.

Реклама

«В среднем мы комплектуем машину где-то за две недели. То есть все уже должно быть собрано, запаковано, разобрано по виду одежды, обуви, по виду помощи», — рассказал соучредитель фонда «Страна победителей» Константин Качанов.

В детский дом в Горловке волонтеры едут уже в третий раз. Каждый их приезд там ждут с нетерпением.

«Мы не просто везем подарки, пытаемся устроить праздник и пытаемся что-то сделать, чтобы показать деткам, что они нужны, что их мечты должны сбываться», — сказал председатель фонда «Страна победителей» Павел Дорохов.

За время существования фонд совершил 13 конвоев гуманитарной помощи. Волонтеры уже готовятся к следующей поездке. Их ждут бойцы СВО и маленькие пациенты городской детской больницы в Горловке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».