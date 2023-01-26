Подмосковье 26 января 2023, 10:25 Волонтеры из Истры оплатили лечение ребенка с нарушением речи на вырученные за макулатуру средства

Читать 360tv в

Леша Рубцов из Истры проходит дорогостоящую реабилитацию, у мальчика проблемы с речью. Оплатить лечение самостоятельно семья не могла. На помощь пришли волонтеры, собравшие макулатуру и выручившие за сырье 63 тысячи рублей.

Полученная сумма полностью покрыла лечение, которое так нужно мальчику. Леша каждый день занимается с логопедом и уже прошел две сессии курса «Томатис»-терапии. Этот метод может решить проблемы, связанные с речью, голосом и поведением. После прохождения последнего курса лечение будет завершено. Это долгая и кропотливая работа, результаты которой уже видны.

Реклама

«Стал спокойнее воспринимать полученную информацию, стал с интересом подходить к игрушкам, слушать внимательно инструкции, которые говорит педагог, концентрирует свое внимание более устойчиво», — рассказала логопед, специалист по методу «Томатис» Ольга Козлова.

Сбор организовало движение «Макулатура в жизнь», помогали все неравнодушные.

«Есть дети, которым мы постоянно помогаем. Это закупка медикаментов, закупка смесей. Нужна постоянная помощь. Сейчас к нам обратились волонтеры из Донецка — необходимо закупить памперсы для взрослых», — рассказала основатель движения «Макулатура в жизнь» Анна Боронахина.

Пожертвовать деньги на помощь нуждающимся могут не все, а бумагу и картон найдут даже школьники. Поэтому волонтеры и выбрали такой подход. Часто к сбору подключаются учреждения образования и крупные организации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».