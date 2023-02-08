Подмосковье 08 февраля 2023, 15:24 Волонтеры из Истры изготовили и отправили браслеты выживания для бойцов СВО

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Истринские волонтеры плетут для бойцов СВО браслеты выживания. Их делают из паракорда — прочного нейлонового шнура. Такой браслет можно расплести, чтобы использовать пятиметровую веревку для различных нужд.

Паракордом крепят экипировку, маскировочные сети, перетягивают раны, с его помощью строят укрытия и вытаскивают раненых из-под огня. Такой браслет станет прочной, легкой и компактной заменой обычным канатам и тросам. Производители утверждают, что паракорд способен выдержать нагрузку до 250 килограммов.

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«Техник плетения на самом деле очень много. Это самая простая, которая не требует каких-то там специальных креплений, чтобы это выглядело эстетично. Но нам нужно, <…> чтобы было удобно и моментально расплеталось», — рассказала волонтер Дарья Бегина.

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Сначала Дарья научилась плести такие браслеты сама, а теперь учит других. Изготовление одного такого браслета занимает 10-15 минут.

Хотя истринские волонтеры совсем недавно занялись изготовлением браслетов, но уже успели отправить бойцам СВО более сотни изделий.

«Отправили ребятам, получили обратную связь, что это здорово, это нужно. Начали делать. Очень радует, что родственники мобилизованных сами приносят нам материал, из которого это все плетется», — рассказала депутат совета депутатов городского округа Истра Юлия Степанова.

Волонтеры закупают паракорд и сами, ведь расходуется он быстро. Научиться плести браслет выживания можно в центре помощи под адресу: Истра, улица Адасько, дом № 11.

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