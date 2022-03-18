facebook_pixel
    18 марта 2022, 18:15

    Волонтеры из Химок собрали более 1200 кг гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

    Анастасия Аброськина

    Сбор гуманитарной помощи беженцам продолжается в Подмосковье. В Химках, например, собрали еще более 1,2 тысячи килограммов. В коробках — основные товары первой необходимости, включая детское питание.

    Волонтеры из Химок собрали более 1200 кг гуманитарной помощи беженцам из Донбасса | Изображение 1

    Все желающие приносят продукты и одежду в Региональный ресурсный центр в Химках. Волонтеры каждый день собирают и сортируют вещи.

    «Мы подписываем, что в коробках, а также указываем их вес и ставим галочки, чтобы понимать, взвешена эта коробка или нет», — объяснил волонтер Регионального ресурсного центра в Химках Айдар Кадыралиев.

    Волонтеры из Химок собрали более 1200 кг гуманитарной помощи беженцам из Донбасса | Изображение 2

    В основном жители приносят одежду — как для взрослых, так и для детей. Это отметила депутат местного Совета депутатов Надежда Смирнова.

    Это поистине пример человечности жителей, неравнодушия, соучастия, сострадания к тем, кто в этом нуждается

    Надежда Смирнова.

    Первую машину гуманитарной помощи беженцам отправили из Химок 1 марта. За полмесяца удалось собрать более тонны одежды, средств личной гигиены и продуктов.

    «Ежедневно приносят коробки, предлагают разную помощь», — сказал депутат Совета депутатов в Химках Артур Каримов.

    В ближайшее время все собранное отправят в Домодедово — в областной центр гуманитарной помощи.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.