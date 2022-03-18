Волонтеры из Химок собрали более 1200 кг гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

Сбор гуманитарной помощи беженцам продолжается в Подмосковье. В Химках, например, собрали еще более 1,2 тысячи килограммов. В коробках — основные товары первой необходимости, включая детское питание.

Все желающие приносят продукты и одежду в Региональный ресурсный центр в Химках. Волонтеры каждый день собирают и сортируют вещи.

«Мы подписываем, что в коробках, а также указываем их вес и ставим галочки, чтобы понимать, взвешена эта коробка или нет», — объяснил волонтер Регионального ресурсного центра в Химках Айдар Кадыралиев.

В основном жители приносят одежду — как для взрослых, так и для детей. Это отметила депутат местного Совета депутатов Надежда Смирнова.

Это поистине пример человечности жителей, неравнодушия, соучастия, сострадания к тем, кто в этом нуждается Надежда Смирнова.

Первую машину гуманитарной помощи беженцам отправили из Химок 1 марта. За полмесяца удалось собрать более тонны одежды, средств личной гигиены и продуктов.

«Ежедневно приносят коробки, предлагают разную помощь», — сказал депутат Совета депутатов в Химках Артур Каримов.

В ближайшее время все собранное отправят в Домодедово — в областной центр гуманитарной помощи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.