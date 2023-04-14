Подмосковье 14 апреля 2023, 17:06 Волонтеры из Химок собрали 134 тонны гумпомощи для жителей Донбасса и бойцов СВО

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Ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Химках уже год занимается сбором и доставкой гуманитарного груза для жителей новых территорий России и участников спецоперации. За это время активисты передали в зону СВО 134 тонны помощи в рамках акции «Доброе дело».

Новую партию груза собрали сотрудники и родители воспитанников детского сада № 25. Организатором стала заведующая детского учреждения, муниципальный депутат Юлия Мамай.

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«В гуманитарной акции с удовольствием участвуют и педагоги, и родители наших воспитанников — они приносят продукты, одежду и средства гигиены. Кроме того, дети рисуют открытки и готовят поделки, чтобы поддержать дух наших бойцов. Все это мы передаем волонтерам, которые доставляют грузы в зону спецоперации», — рассказала заместитель заведующей детским садом № 25 Галина Спесивцева.

Волонтеры расфасовали в отдельные коробки собранные продукты, средства личной гигиены, одежду и другие вещи, подготовив все к отправке в зону СВО.

Руководитель местного ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Мария Березеско рассказала, что запустить акцию «Доброе дело» в Химках помог губернатор Андрей Воробьев. К движению присоединились школьники и студенты вместе со своими родителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых регионов России в регионе не прекращается. Каждый день волонтеры, жители и предприятия отправляют продукты, вещи, лекарства и даже письма.

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