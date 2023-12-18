Подмосковье 18 декабря 2023, 15:26 Волонтеры из Химок посетили выставку «Россия» на ВДНХ Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» в Химках посетили международную выставку-форум «Россия». Там можно познакомиться с современными технологиями и научными открытиями, сделанными в стране.

Все регионы России представили на выставке достижения в культурной, социальной, спортивной и промышленной сферах.

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Предприятия из Химок также продемонстрировали свои разработки. Так, фармацевтическая компания «Химрар» показала препарат для защиты организма человека от экстремальных факторов. А научно-производственное объединение имени Лавочкина — макеты космических аппаратов «Луна-27» и «Спектр-УФ».

«От форума остались очень яркие впечатления. Будто мы оказались в каждом регионе нашей необъятной страны, и каждый из них отличается чем-то особенным и невероятным», — отметила волонтер Меха Расулова.

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