Подмосковье 24 апреля 2023, 00:30 Волонтеры из Долгопрудного провели субботник с обручами и мячами Михаил Раскин

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В Долгопрудном прошел Всероссийский субботник. В нем поучаствовали волонтеры физкультурно-оздоровительного комплекса «Салют». Помимо привычных граблей и мешков, активисты взяли с собой обручи и мячи и сделали из уборки спортивное мероприятие.

В округе убрали 14 разных площадок, и на многих, помимо уборки, происходили различные интерактивы. Например, в Центральном парке детям принесли клюшки и мячи для хоккея на траве, спортивные обручи и специальные пластиковые конусы, которыми огородили пространство для игр с мячом.

Волонтеры из ФОК «Салют» развлекали детей, которые пришли на субботник вместе со взрослыми. Активистов поблагодарил за помощь глава округа Владислав Юдин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник 22 апреля. В нем поучаствовали около полумиллиона человек, они собрали 23,5 тысячи кубометров мусора.

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