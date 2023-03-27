Подмосковье 27 марта 2023, 14:31 Волонтеры из Бронниц отправили гуманитарную помощь в Мариуполь

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Бронницкие волонтеры из «Отряда 1453» отправили несколько машин с гуманитарной помощью для детей и пенсионеров Мариуполя. В сборе необходимого участвовал весь городской округ.

Пункты приема помощи были организованы в школах и дошкольных учреждениях Бронниц, в коммерческих компаниях и на предприятиях. Собирали нужное и в местном автомобильно-дорожном колледже.

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«Очень много выпускников нашего колледжа находятся сейчас в зоне СВО, поэтому мы решили поддержать их и начали делать окопные свечи», — говорит педагог учебного заведения.

Собранную в Бронницах гуманитарную помощь направили в волонтерский центр Мариуполя, а также в школу-интернат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе центров поддержки семей бойцов СВО. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство.