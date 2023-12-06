Подмосковье 06 декабря 2023, 15:47 Волонтеры из Богородского округа сплели более 50 маскировочных сетей в ноябре Телеканал «360»

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Волонтерская организация «Обуховский тыл» из Богородского округа объединяют людей из разных городов Подмосковья, желающих помочь бойцам специальной военной операции. Только за ноябрь они отправили 54 маскировочные сети в 14 подразделений.

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По словам волонтеров, на плетение одной маскировочной сети уходит 18-20 часов непрерывной работы. Сети уникальны техникой плетения — они невидимы для дронов.

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«У дронов есть программа опознавания сетей. Она замечает их, если они сплетены по методике. Нашей методики ни в одной программе нет. И мы плетем руками, где-то есть погрешности. Поэтому их не замечают», — рассказала волонтер группы «Обуховский тыл» Елена Скоробогатова.

Мастерицы также делают тактические носилки и эвакуационные стропы. Недавно приступили к производству эвакуационных петель.

«К нам обратился Егор Федорцов из группы „Люди дела“ в Ногинске. Рассказал про эту новинку, и мы приступили к работе. Они очень удобны, когда нет с собой носилок. Каждый может ее положить себе в карман», — отметила волонтер группы «Обуховский тыл» Евгения Филькина.

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