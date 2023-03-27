Подмосковье 27 марта 2023, 14:17 Волонтеры из Балашихи связали 4 тысячи носков для участников СВО

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов встретился с активистами волонтерского объединения «Добрые сердца Балашихи». Ребята отправили бойцам СВО четыре тысячи носков и столько же окопных свечей.

«Благодаря таким волонтерам, неравнодушным людям ваша группа продолжает активно расти. Наш регион гордится такими жителями», — обратился к активистам Брынцалов.

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Волонтеры в Балашихе шьют одежду для фронта, делают окопные свечи и плетут маскировочные сети.

«Свечи горят до семи часов, с помощью них можно и погреться, и приготовить пищу, и обсушиться. Мы много сделали носилок, маскировочных халатов, пятиточечников», — заявила руководитель проекта Светлана Волостнова.

На днях волонтеры начали собирать для бойцов наборы для «сухого душа».

«Это такие зип-пакеты с застежкой. В них мы кладем губки, пропитанные специальным гелем, также там будет одноразовое полотенце и ушные палочки. Достаточно будет полить губку водой, вспенить — и все готово для умывания», — пояснила Волостнова.

Маргарита Маханькова освоила все техники плетения маскировочных сетей. Женщина потеряла сына в ходе специальной военной операции.

«Я думаю, что мой сын гордился бы мной. Я им горжусь, а он бы мной гордился», — сообщила местная жительница.

За выполнение воинского долга сына женщины Дмитрия посмертно наградили орденом Мужества.

Брынцалов и глава Балашихи поблагодарили волонтеров за их труд.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в непростое время как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата.

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