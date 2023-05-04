Подмосковье 04 мая 2023, 12:29 Волонтеры из Балашихи сшили талисманы для участников СВО

Читать 360tv в

Мастер-класс по изготовлению мягких игрушек прошел в общественной палате Балашихи. Волонтеры сшили мишек, которые вскоре отправятся в зону СВО и станут талисманами для бойцов.

Участие в мастер-классе приняли около 25 человек, в их числе — депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин.

Реклама

«В каждого мишку мы вложили частичку своей души. Эти талисманы, которые мы делаем для бойцов, будут напоминать им о доме и любящих людях», — поделилась советник главы Балашихи Наталья Махонина.

Участники мастер-класса сшивали заготовки и наполняли мишек ватой. Также внутрь каждого медведя волонтеры положили маленькое тряпичное сердце.

«Мы сделали около 30 мишек — одного большого командира в бронежилете и каске и его маленьких помощников», — рассказала директор культурно-досугового центра «Радуга» Наталья Еременко.

Сегодня в Балашихе работают два основных пункта сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО — в местном отделении партии «Единая Россия» и в общественной палате. Они работают по будням с 8:00 до 22:00, а также в выходные с 10:00 до 21:00. Адреса остальных пунктов помощи можно найти на сайте volontermo.ru

Родные бойцов СВО могут обратиться с любым вопросом в Центр поддержки. Он работает на базе центра «Семья» по адресу: Московский проезд, дом № 13. Контактный телефон: +7 901 584-02-70.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».