Подмосковье 28 февраля 2023, 16:31 Волонтеры из Балашихи помогут собрать аптечки для бойцов СВО

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Волонтеры из Балашихи готовят аптечки к отправке в зону СВО. Они помогают собирать индивидуальные аптечки для бойцов и групповые для медиков.

В индивидуальных аптечках есть все необходимое, чтобы раненый мог оказать себе первую помощь — обезболивающие, бинты, перевязка, таблетки, жгуты, маркеры, чтобы записать время, когда наложили давящую повязку.

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Также волонтеры собирают и групповые аптечки, которые во время военных действия носят с собой врачи или фельдшеры. В таком рюкзаке всего 148 наименований медикаментов, а если считать поштучно — более 500. Благодаря одной такой аптечке можно помочь примерно 15 людям, в том числе двум-трем тяжелораненым.

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Волонтеры за четыре месяца укомплектовали больше 12 тысяч индивидуальных аптечек, а с февраля еще 40 групповых. В ответ активисты получают слова благодарности от бойцов с передовой.

Помогать нуждающимся лекарствами волонтеры из Балашихи начали еще во времена пандемии.

«Сделали в Telegram, как нам тогда казалось, маленький чат для того, чтобы врачи могли обратиться, и мы им помогли купленным. В 2022 началась совсем другая история. Стране надо помогать в той сложной ситуации, в которой мы все находимся. У нас остались опыт, компетенции, знакомые поставщики. Мы решили волонтерствовать в медицине», — рассказала администратор волонтерского движения «Врачи, вы не одни» Анна Краснопольская.

Сейчас в Telegram-канале «Врачи, вы не одни» почти пять тысяч подписчиков. Через него поступают заявки от военных врачей, обращаются и другие волонтеры. Все желающие могут поддержать инициативу финансово.

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