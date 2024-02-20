20 февраля 2024, 15:24
Волонтеры из Балашихи передали бойцам СВО 1,5 тысячи комплектов сухого душа
Волонтеры из Балашихи передали гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции. Они изготовили полторы тысячи наборов сухого душа.
Груз на передовую доставит один из военнослужащих с позывным Акула. Сейчас находится в отпуске в Балашихе. Руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова передала ему гуманитарную помощь и медикаменты, сбор которых организовал местный депутат Сергей Щукин.
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«Ваша помощь, письма и все, что вы делаете для нас, очень сильно греет душу. Там сложно, тяжело, сыро и грязно. Дай Бог, чтобы никто из вас этого никогда не почувствовал. Для нас тот же чай, конфеты с родной земли — уже повод улыбнуться! В такие моменты ты думаешь, как хорошо, что есть такие люди, которые нас поддерживают», — сказал боец.
В Балашихе работают два регулярных пункта сбора гуманитарной помощи. Они расположены по адресам: улица Парковая, 7 и проспект Ленина, 7/1. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: +7 (925) 591-40-33.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».
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