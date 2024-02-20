Подмосковье 20 февраля 2024, 15:24 Волонтеры из Балашихи передали бойцам СВО 1,5 тысячи комплектов сухого душа Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Волонтеры из Балашихи передали гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции. Они изготовили полторы тысячи наборов сухого душа.

Груз на передовую доставит один из военнослужащих с позывным Акула. Сейчас находится в отпуске в Балашихе. Руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова передала ему гуманитарную помощь и медикаменты, сбор которых организовал местный депутат Сергей Щукин.

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«Ваша помощь, письма и все, что вы делаете для нас, очень сильно греет душу. Там сложно, тяжело, сыро и грязно. Дай Бог, чтобы никто из вас этого никогда не почувствовал. Для нас тот же чай, конфеты с родной земли — уже повод улыбнуться! В такие моменты ты думаешь, как хорошо, что есть такие люди, которые нас поддерживают», — сказал боец.

В Балашихе работают два регулярных пункта сбора гуманитарной помощи. Они расположены по адресам: улица Парковая, 7 и проспект Ленина, 7/1. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: +7 (925) 591-40-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

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