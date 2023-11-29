Подмосковье 29 ноября 2023, 11:23 Волонтеры из Балашихи отправили свыше 50 маскировочных сетей в зону СВО Телеканал «360»

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Волонтеры сообщества «Сетевые пчелки» из Балашихи отправили военнослужащим в зону специальной военной операции 53 маскировочные сети. Это была рекордная партия для активистов.

Обычно за день волонтеры плетут три сети, в этот раз решили дойти до пяти штук в день. Однако активистки перевыполнили план и делали по восемь маскировочных сетей в сутки.

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Попросил изготовить защитные сети для техники и личного состава из один бойцов. Его сестра Полина трудится в сообществе волонтеров Балашихи с июня 2023 года.

«Ее брата мобилизовали, он второй год служит танкистом и обратился к нам с просьбой о 50 маскировочных сетях. В итоге сделали больше. Всего мы отправили 53 сети», — рассказала руководитель ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Сети всегда делают такими, какие просят военнослужащие. Прежде всего, это касается цвета, который соотносится с особенностями ландшафта и погодными условиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрея Воробьев поблагодарил матерей бойцов за помощь и содействие.

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