Подмосковье 21 февраля 2023, 11:33 Волонтеры из Балашихи отправили еще 30 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО

Читать 360tv в

«Волонтеры Подмосковья» отсортировали, упаковали и отправили с центрального распределительного склада «Оптомир» в Балашихе 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО. Ранее сюда привозили помощь со всей Московской области, чтобы поздравить бойцов спецоперации с Днем защитника Отечества.

Фура с продуктовыми наборами и письмами бойцам отправилась из Балашихи 20 февраля. Всего военнослужащие получат три тысячи наборов, в каждом из которых — кофе, чай, печенье, сладости и предметы личной гигиены.

Реклама

Помощь собрали в рамках проекта «Доброе дело» при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева. К акции присоединились сотрудники и юные пациенты Московского областного онкодиспансера. Они передали бойцам 100 писем с рисунками и словами поддержки, а также 200 комплектов термобелья.

Реклама

В Балашихе открыты четыре пункта приема помощи участникам СВО — в Общественной палате округа, в местном отделении партии «Единая Россия», в центре ГТО по адресу улица Советская, дом № 20 и по адресу улица Октябрьская, дом № 17. Они работают по будням с 8:00 до 22:00 и в выходные с 10:00 до 21:00.

Также помощь принимают в учебных заведениях — в колледже «Энергия» в микрорайонах Ольгино и Железнодорожном, в Гидрометеорологическом и Балашихинском техникуме, в Ногинском колледже.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».