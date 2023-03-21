Подмосковье 21 марта 2023, 14:42 Волонтеры и жители создали в Королеве мастерскую по изготовлению вещей для участников СВО

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Носилки, маскировочные сети, стропы и другие необходимые вещи для участников СВО начали шить в Королеве. В мастерской бесплатно работают жители города и волонтеры.

Мастерская для всех желающих помочь находится рядом с храмом Рождества Богородицы. Здесь беспрерывно работают швейные машинки, а у станков — обычные жители, которые приходят в свободное от основной работы время.

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«Сначала мы шили только носилки, а через месяц занялись сетями. Большая очередь на эти предметы. Военным они очень нужны», — говорит организатор Светлана.

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Готовые изделия отправляются из Королева в пункты сбора гуманитарной помощи. Иногда отшитые предметы передают напрямую в зону СВО.

Жители сами решают, кто и когда работает в мастерской. Бывает, что по выходным здесь собираются до 20 человек одновременно. Кто-то приходит помогать каждый день, кто-то раз в месяц. Работа находится и для пенсионеров, и для тех, кто ни разу в жизни не держал в руках иголку с ниткой — всех горожан объединяет общее желание помочь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей военного госпиталя в Подольске за качественную реабилитацию участников СВО.