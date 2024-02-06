06 февраля 2024, 13:47
Волонтеры и ветераны из Солнечногорска отправили гумпомощь в зону СВО
Гуманитарную помощь для военнослужащих и мирных жителей отправили из Солнечногорска в зону специальной военной операции. Участие в сборе приняли волонтеры организации «Серебро Солнечногорья» и Совет ветеранов округа.
Общественники передали маскировочные сети, средства гигиены, одежду и письма для бойцов, одеяла и постельное белье для госпиталей, развивающие игры, детское питание, вещи и обувь для школ, яслей и детского реабилитационного центра. Также солнечногорцы собрали одежду, обувь, рюкзаки и сумки для мирного населения Донбасса.
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«Искренняя благодарность каждому, кто оказывает помощь людям: нашим неравнодушным жителям, спонсорам, волонтерам разных движений. Также сейчас для участников специальной военной операции и их семей действуют меры поддержки, в числе которых льготы при поступлении в вузы, оплата ЖКХ и налогов на имущество», — отметила член Общественной палаты городского округа Солнечногорск Ольга Гаврилюк.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержку семье участников СВО из Домодедова.
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Солнечногорск
Волонтеры
Специальная военная операция РФ на Украине
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