Подмосковье 06 февраля 2024, 13:47 Волонтеры и ветераны из Солнечногорска отправили гумпомощь в зону СВО Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Гуманитарную помощь для военнослужащих и мирных жителей отправили из Солнечногорска в зону специальной военной операции. Участие в сборе приняли волонтеры организации «Серебро Солнечногорья» и Совет ветеранов округа.

Общественники передали маскировочные сети, средства гигиены, одежду и письма для бойцов, одеяла и постельное белье для госпиталей, развивающие игры, детское питание, вещи и обувь для школ, яслей и детского реабилитационного центра. Также солнечногорцы собрали одежду, обувь, рюкзаки и сумки для мирного населения Донбасса.

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«Искренняя благодарность каждому, кто оказывает помощь людям: нашим неравнодушным жителям, спонсорам, волонтерам разных движений. Также сейчас для участников специальной военной операции и их семей действуют меры поддержки, в числе которых льготы при поступлении в вузы, оплата ЖКХ и налогов на имущество», — отметила член Общественной палаты городского округа Солнечногорск Ольга Гаврилюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержку семье участников СВО из Домодедова.

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