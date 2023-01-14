Подмосковье 14 января 2023, 15:17 Волонтеры и общественники из Сергиева Посада на день стали журналистами

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В День журналиста сотрудники администрации Сергиева Посада, местные депутаты, волонтеры и общественники в течение суток работали на телеканале «ТВР24» и в газете «Вперёд». С молодежью поделились профессиональными секретами и провели экскурсию по редакциям.

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«В этом году мы решили в таком необычном формате отпраздновать этот знаменательный день и показать людям, с которыми мы работаем ежедневно, ту самую телевизионную и газетную „кухню“ — работу объединённой редакции», — пояснила директор МАУ ТРК «Радонежье» Дарья Трофимова.

Сначала молодым людям показали редакцию газеты «Вперед», которая считается старейшим изданием Подмосковья. Ответственный секретарь Александр Гирлин рассказал, что ее первый выпуск вышел в свет в июле 1918 года. На телеканале «ТВР24» активистам показали студию и дали побыть в роли телеведущих.

Телерадиокомпания «Радонежье» впервые начала вещать в мае 1999 года, а через несколько месяцев перешла на ежедневный формат.

«Наша задача создать контент, который был бы интересен разным поколениям, поэтому мы оперативно реагируем на запросы наших жителей. Размещаем информацию в эфире, на сайте, делаем акцент на социальные сети», — заявила главный редактор «ТВР24» Татьяна Колганова.

После обеда в редакцию пришли представители администрации и депутаты. Гости разделились на телевизионщиков, которым поручили сделать репортаж о Старом Новом годе, и газетчиков, которые готовили материал про суеверия.

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