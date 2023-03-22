Подмосковье 22 марта 2023, 12:19 Волонтеры и депутаты Клина отправили Донбассу еще 5 тонн гуманитарной помощи

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Из Клина на Донбасс отправили еще пять тонн гуманитарной помощи. Вещи первой необходимости доставила команда, в которую вошли волонтеры, общественные деятели, депутаты, руководители предприятий и представители Клинского благочиния РПЦ. Об этом сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Из Клина отправили две автомашины УАЗ, тактическое оборудование, маскировочные сети. Для госпиталей и больниц собрали перевязочные материалы, одежду для раненых, продукты питания, средства гигиены и антисептики, а для образовательных учреждений — книги, канцелярские принадлежности, сладости и игрушки. Бойцам передадут «фронтовую книжку» — специальное издание военного молитвослова.

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«В этот раз мы доставили особенно много адресной помощи мобилизованным нашего городского округа. Мы привезли матерям и женам оригиналы справок о прохождении службы, что даст женщинам возможность оформить положенные им по закону льготы и получить выплаты», — отметила Сокольская.

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Подмосковная делегация посетила городскую больницу № 2 в Макеевке, областную клиническую больницу имени Калинина, республиканский травматологический центр Донецка, а также учреждения образования и линии боевого соприкосновения в Сватово, Кременной и Рубежной.

Во время поездки прошли рабочие встречи с детским омбудсменом ДНР Элеонорой Федоренко, общественной активисткой Майей Пироговой и первым мэром Макеевки Юрием Покинтелица. В их рамках обсудили возможность организации отдыха мариупольских детей в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал создать команду помощи бойцам СВО и их семьям.

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